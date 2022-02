Selon les informations de Bild et Sky, l’UEFA va exclure le club russe du Spartak Moscou de la Ligue Europa. Une décision qui qualifiera d’office le RB Leipzig pour les quarts de finale.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie a un impact sur le sport. Ce lundi, selon les informations de Bild et de Sky, l’UEFA s’apprête à exclure le Spartak Moscou de la Ligue Europa. La formation russe avait terminé première du Groupe C, doit affronter le RB Leipzig, en huitième de finale mais cette décision pourrait permettre au club allemand de se qualifier directement pour les quarts. Le match aller entre le Spartak Moscou et le RB Leipzig doit avoir lieu le 10 mars prochain et le retour le 17. Pour le moment, l’instance n’a pas fait de communication officielle.