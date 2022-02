Dans une interview accordée au Progrès, Romain Faivre, qui a quitté le Stade Brestois pour l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato hivernal, est revenu sur son transfert avorté au Milan AC l’été dernier.

L’été dernier, Romain Faivre, alors sous contrat avec le Stade Brestois était proche de rejoindre l’AC Milan, malheureusement pour lui le transfert n’a pas eu lieu. Le milieu de terrain offensif a finalement quitté le Bretagne pour rejoindre l’olympique Lyonnais, lors du dernier jour du mercato hivernal. Dans une interview accordée au Progrès, celui qui rêve de porter un jour le maillot de l’Équipe de france explique avoir tourné la page: « C’était flatteur de savoir que Milan s’intéressait à moi. Cela ne s’est pas fait, et c’était un mal pour un bien. Je me disais : tu as la chance d’être en Ligue 1, à Brest, de jouer presque tous les matches, profite. L’occasion d’aller dans un grand club se représentera. »