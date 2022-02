L’Olympique de Marseille a ramené un point de son voyage troyen ce dimanche soir dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli s’est exprimé et il pense que le match de Ligue Europa Conférence a pesé dans ce résultat.

« On a contrôlé le match alors que ce n’était pas facile pour nous, car on a eu dans la semaine un long voyage. Malheureusement, on a encaissé ce but à la fin de ce match durant lequel je trouve qu’on a été au-dessus de l’adversaire » a-t-il déclaré. « C’est vrai qu’on a eu un peu de mal à jouer… C’était un match particulier, car on est rentré d’un long déplacement. On aurait voulu jouer, à aucun moment on a voulu laisser le ballon à l’adversaire. On a une semaine complète pour travailler, récupérer et bien préparer le prochain match. » A exprimé le coach argentin en conférence de presse.