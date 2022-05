Homme de confiance de Bruno Genesio, Benjamin Bourigeaud pourrait quitter le Stade Rennais cet été. L’ancien lensois semble être arrivé à la fin d’une aventure et est prêt à se lancer dans un nouveau défi à l’étranger.

Auteur d’une nouvelle saison convaincante avec 11 buts et 16 passes décisives à son actif en 47 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud pourrait bien avoir passé sa dernière saison avec l’écurie bretonne. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain de 28 ans est courtisé par la Lazio Rome de Maurizio Sarri mais le serait aussi par l’AS Roma de José Mourinho. Une information dévoilée aujourd’hui par L’Equipe qui indique que le technicien portugais souhaiterait l’attirer dans ses filets. Des convoitises qui le séduisent. Le Rennais n’exclut pas un départ lors du prochain mercato estival.

« Je ne sais pas de quoi est fait mon avenir. Je ne sais pas si c’était ma dernière. Il y a des sentiments qui me traversent, mais j’essaye de rester focus jusqu’à la fin de saison. J’ai envie de bien finir cette saison avec le club. Et puis il y aura une réflexion à avoir. Je suis fier en tout cas. J’ai vécu de bons moments. On verra l’année prochaine si je suis encore là ou ailleurs. Pendant le tour d’honneur ? Tu repenses à tous les moments que tu as traversé dans ce stade, et on verra. L’histoire n’est peut-être pas terminée. Je ne sais pas encore« , a confié Benjamin Bourigeaud en zone mixte.