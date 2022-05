Critiqué pour sa mauvaise gestion, Roland Romeyer, co-président de l’AS Saint-Etienne, a été pris pour cible. Sa maison a été vandalisé par des supporters stéphanois. Le dirigeant a logiquement porté plainte.

En perdition, l’AS Saint-Etienne est au bord du gouffre après avoir été défait par le Stade de Reims lors de la 37ème journée de Ligue 1, (1-2). Dix-neuvièmes avec 31 points au compteur, les Verts ne sont plus maîtres de leur destin et ne peuvent espérer qu’une place de barragiste à l’issue de la saison. Une défaite de trop pour certains supporters qui sont allés vandaliser la propriété, située en Haute-Loire, de Roland Romeyer. Des informations révélées par RMC Sport qui indique que des « supporters » en colères se sont amassés aux alentours de son domicile pour y jeter des pétards et des fumigènes ainsi que pour y inscrire des tags. Des incidents survenus dans la nuit de samedi à dimanche durant laquelle la gendarmerie a été forcée d’intervenir. Le président de l’AS Saint-Etienne a porté plainte et une enquête est en cours afin de déterminer l’identité des fauteurs de trouble.

Les photos ci-dessous