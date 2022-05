Défait par le Rayo Vallecano (0-1), le FC Barcelone s’est incliné à la surprise générale lors de la 21ème journée de Liga. Une nouvelle déconvenue qui a fait sortir Xavi de ses gonds.

« Nous n’avons pas été bons. En seconde période, nous nous sommes améliorés et j’ai le sentiment que nous méritions beaucoup mieux. En première période, ce n’était pas nous, nous n’avions pas la personnalité que nous devions avoir dans le jeu. Il y a des matchs qui sont compliqués, nous avons donné le premier but. Nous ne sommes pas entrés avec l’élan que nous aurions dû avoir. Nous devons être plus efficaces et mieux entrer dans le match. Je ne pense pas que ce soit un manque de personnalité de la part de l’équipe. Il y a des urgences au club, sur le plan footballistique comme financier. C’est une situation difficile et nous devons y faire face » a fustigé Xavi Hernandez en conférence de presse.

Depuis, le FC Barcelone est parvenu à redresser la barre et est l’officiel dauphin du Real Madrid avec 73 points au compteur. A une journée de la fin du championnat, l’objectif est rempli pour Xavi Hernandez.