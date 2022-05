Distancé par Liverpool dans la course à Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid revient à la charge et tente de convaincre l’international français. L’AS Monaco réclamerait toujours 80 millions d’euros pour le lâcher.

Après avoir montré de belles promesses la saison dernière, Aurélien Tchouaméni a confirmé l’ampleur de son talent cette année sous les couleurs de l’AS Monaco. Brillant, l’international français est annoncé sur le départ cet été et serait au cœur d’une lutte à trois entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Liverpool. Plus attiré par Paul Pogba, la direction parisienne aurait lâché l’affaire au vu des exigences de l’écurie monégasque qui réclamerait 80 millions d’euros pour son joyau tandis que la formation espagnole a ralenti. Indifférents face au montant demandé, les Reds auraient une longueur d’avance à moins que…

Selon les dernières informations publiées par Foot Mercato, le Real Madrid reviendrait à la charge pour tenter de convaincre l’entourage du joueur. Consciente de ses faiblesses économiques, l’écurie madrilène essaie d’avancer d’autres arguments pouvant influencer la décision finale d’Aurélien Tchouaméni. Une dernière tentative désespérée qui pourrait être vouée à l’échec tellement l’avance des Reds semble importante dans ce dossier.