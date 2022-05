Onzième de l’étape, Guillaume Martin a limité la casse sur les pentes du Blockhaus et se retrouve sixième du classement général. Une satisfaction pour le leader de la Cofidis.

« C’était une étape que je redoutais un peu après les efforts consentis hier (samedi). J’espérais avoir bien récupéré et au final, c’était plutôt le cas, j’avais de bonnes sensations. Je suis satisfait de ma performance et de la place à laquelle je me situe à la fin de cette première semaine. Ça avait commencé de façon un peu compliquée, et notamment sur l’Etna, mais j’ai réussi à bien redresser les choses. Si je fais le bilan de ce week-end, c’est vraiment très positif, je suis vraiment dans le jeu pour le général. Maintenant, ce n’est presque que le début du Giro, il reste beaucoup de choses à faire. Je vais récupérer demain (lundi) et lors des premières étapes de la semaine prochaine, qui ne devrait pas être les plus intenses, et aborder les prochaines journées difficiles avec motivation », a déclaré Guillaume Martin à l’issue de la neuvième étape du Giro d’Italia.

L’ensemble de ses propos en vidéo ci-dessous