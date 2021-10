Recruté cet été par l’AS Roma en provenance de Chelsea, Tammy Abraham a été convaincu par Jose Mourinho de rejoindre l’Italie alors qu’il pensait poursuivre son aventure à Londres. Une décision qu’il explique pour le Guardian.

« Il m’a dit : « Voulez-vous profiter du soleil ou rester sous la pluie ? Il parlait de la Premier League League car l’Angleterre c’était ma maison à l’époque. J’ai appris autant de lui que j’en ai appris pendant toute ma vie. L’option la plus simple était de rester à Chelsea mais j’ai réalisé que je devais partir et faire mes preuves. Je me suis dit que je ne devais pas avoir peur. Je suis allé à Rome et il est temps de montrer qui je suis. Je veux être parmi les meilleurs au monde. C’est mon objectif et je ne m’arrêterai pas avant d’y être. »