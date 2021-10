L’équipe de France s’est imposée, 3-2, contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. A l’issue du match, Antoine Griezmann s’est réjouit de cette qualification acquise dans les dernières secondes. Les Bleus affronteront l’Espagne, dimanche soir, en finale de cette compétition.

Les bleus sont renversants, menés 2-0 à la pause face à la Belgique, ils ont trouvé la ressource pour s’imposer, 3-2, avec des buts de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Théo Hernandez, en demi-finale de la Ligue des Nations. A l’issue du match, Antoine Griezmann, moins en vue lors de cette rencontre a salué les performances de Kylian Mbappé et Karim Benzema: « je suis très fier des joueurs, du groupe et du staff, a réagi le joueur de l’Atletico Madrid. On avait bien commencé les 30 premières minutes. Après on était trop derrière, on n’arrivait pas à sortir et à la mi-temps, tout le monde a eu les mots justes et on est sortis d’une autre façon. On est allés les chercher et après Kylian et Karim ont fait un match extraordinaire devant en pressant, ça nous a fait du bien, en marquant, en faisant la différence. On a su remonter, c’était un match fantastique. »

L’équipe de France retrouvera l’Espagne (dimanche 20h45) en finale de la Ligue des Nations au Juventus Stadium.