C’est officiel, Newcastle United a été racheté par un fonds saoudien, ce jeudi 7 octobre, pour 205 millions de livres sterling. Un brusque changement pour ce club qui risque de vivres de nouveaux bouleversements dans les semaines et mois à venir. La situation de l’entraîneur en place, Steve Bruce.

Depuis plusieurs saisons, Newcastle a perdu de sa splendeur en jouant le maintien en Premier League. Une situation qui devrait s’inverser dans les mois et années à venir alors que le club vient de changer de dimension. Les Magpies ont officiellement été rachetés par un fonds d’investissement saoudien pour la bagatelle de 205 millions d’euros. Les repreneurs ont d’ores et déjà affiché leurs ambitions qui sont de se battre régulièrement pour le titre en Angleterre. De nouveaux objectifs qui bouleversent les habitudes du club. Pour devenir une référence, les nouveaux dirigeants sont prêts à dépenser des sommes folles. Pour ce faire, l’un des principaux changements sera un virage sur le plan tactique avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

Selon The Sun et The Athetic, les heures sont comptées pour Steve Bruce, actuel entraîneur des Magpies, qui devraient bientôt quitter le club. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent déjà. Parmi eux des grands noms : Antonio Conte, Eddie Howe, Steven Gerrard, Brendan Rodgers, Frank Lampard et Paulo Fonseca. Une bien belle short-list alors que le club vient d’être cédé.