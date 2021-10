L’équipe de France s’est imposée, 3-2, contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. A l’issue du match, le sélectionneur Didier Deschamps a exprimé sa fierté de se qualifier pour la finale de cette qualification où les Bleus affronteront l’Espagne, dimanche soir, au Juventus Stadium.

Les bleus sont renversants, menés 2-0 à la pause face à la Belgique, ils ont trouvé la ressource pour s’imposer, 3-2, avec des buts de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Théo Hernandez, en demi-finale de la Ligue des Nations. A l’issue du match, le sélectionneur Didier Deschamps a laissé exprimé son bonheur: « On a été malheureux sur cette première période, sincèrement, a confié le technicien. Après on a un peu trop reculé mais quand on met cette intensité, et ça commence par les joueurs offensifs… Si l’intensité a fait la différence ? Oui, après ils ont eu leur bonne période, ils ont réussi à nous mettre ces deux buts. Mais après on n’a pratiquement pas été en danger et on a eu énormément d’occasions. Gagner ce match avec ce scénario, ça prouve encore une fois la force de caractère de cette équipe. Personne ne pensait ça à la mi-temps, je comprends vu le résultat. Mais bon, les joueurs sont là, ils ne veulent pas lâcher. On était là pour jouer la finale et on y sera. »

Les hommes de Didier Deschamps tenteront de succéder au Portugal en s’imposant contre l’Espagne, en finale, dimanche à 20h45, au Juventus Stadium.