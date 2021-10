Battu logiquement ce week-end 2 buts à 0 par le LOSC, l’Olympique de Marseille n’a pas pu compter sur son maître à jouer Dimitri Payet. Il s’en explique.

Après la rencontre, le milieu de terrain olympien a expliqué pourquoi il n’a pas été en mesure de jouer cette rencontre de Ligue 1. Agé de 34 ans, il souffrait d’une petite blessure et il a refusé de prendre le risque de l’aggraver. Comme le rapporte le journal « l’Equipe », Payet n’a pas pris le moindre risque et il ne pourra plus jouer l’ensemble des matchs, il préférait faire l’impasse sur certains matchs et éviter une longue blessure qui pourrait vraiment handicaper son équipe.

Le meneur de jeu de 34 ans ne faisait d’ailleurs pas partie du groupe de Jorge Sampaoli pour le déplacement à Lille ce dimanche. Il est resté à Marseille pour se reposer et récupérer de sa blessure.