La Belgique s’est une nouvelle fois inclinée contre l’équipe de France, 3-2, en demi-finale de la Ligue des Nations au Juventus Stadium. A l’issue du match, Thibault Courtois a regretté la mauvaise deuxième mi-temps de son équipe après un premier acte de très grande qualité.

La Belgique a craqué face à l’équipe de France. Après une première période de très grande qualité où les belges, qui étaient en tête à la pause, en menant logiquement, 2-0, ont sombré en deuxième mi-temps en encaissant trois buts. A l’issue de la rencontre, le gardien belge, Thibault Courtois a regretté cette défaite et ne souhaite pas disputer la rencontre pour la troisième place face à l’Italie: « On a bien joué en première mi-temps, notamment au niveau de la possession. En deuxième mi-temps, ils ont pressé un peu plus haut. On n’est pas restés calmes avec le ballon. On a donné des buts cadeaux. C’est dommage. Je n’ai pas revu les buts. Mais sur le premier, face à des joueurs comme ça, c’est normal qu’ils aient la classe pour faire ça dans la surface. Pour le deuxième but, c’est dommage ce penalty. On savait que 2-0 ce ne serait pas assez face à la France. Il n’y a pas de frustration. Le match de samedi face à l’Italie ne sert à rien. Être 3e en Ligue des nations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on joue ce match. »

Alors que les Belges affrontent l’Italie, dimanche à 15h pour la troisième place, les bleus retrouvent l’Espagne en finale, le même jour à 20h45 au Juventus Stadium.