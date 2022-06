Le champion d’Italie a prolongé son contrat avec Puma jusqu’en 2028. Milan va toucher 30 millions d’euros par an à partir de 2023.

Tout va pour le mieux du côté de l’AC Milan. Après avoir remporté le Scudetto, les Rossoneri viennent de signer un gros contrat avec Puma jusqu’en 2028. La Gazzetta dello sport rapporte que ce nouveau contrat va rapporter 30 millions d’euros pas saison à Milan, à partir de 2023. Soit deux fois plus que le contrat actuel avec Puma qui permet aux champions d’Italie de toucher 14 millions d’euros par an. Dans le cadre de la prolongation de ce contrat, la marque de sport deviendra également le partenaire de dénomination officiel du noyau de l’AC Milan au Vismara Center, du centre de formation et de l’équipe féminine du Club. Ce centre s’appellera la « Puma House of Football ».