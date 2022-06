En fin de contrat, Xavi Simons a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le PSV Eindhoven. Un départ soutenu par Georginio Wijnaldum en interne.

Prospect prometteur du centre de formation parisien, Xavi Simons a officiellement quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le PSV Eindhoven. Libre dans quelques heures, il a choisi de retrouver son pays natal et arrive au PSV avec la ferme intention de bénéficier de plus de temps de jeu et pourquoi pas réaliser une grosse saison pour disputer la Coupe du monde en fin d’année. Un départ soutenu par Georginio Wijnaldum.

« Gini a vraiment dit que c’est un grand club pour se développer. Il connaît également l’entraîneur et a expliqué comment il veut jouer au football. J’ai aimé la façon dont il parlait de lui » a déclaré Xavi Simons dans des propos accordés à RMC Sport avant de détailler les éléments qui l’ont convaincu : « Bien sûr, le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu encore plus enthousiaste. J’ai parlé avec l’entraîneur à un stade précoce et il m’a beaucoup parlé du projet que le club a lancé. Je sais comment il veut jouer et comment il voit mon rôle dans ce jeu. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à faire des minutes. Je peux le faire ici. Je suis prêt pour ça et je veux faire mes preuves. »