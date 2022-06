Demandé par Olivier Markarian lorsqu’il espérait racheter le club, un audit a dévoilé de nombreux éléments sciemment caché par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

En vente depuis plus d’un an maintenant, l’AS Saint-Etienne semble réserver de nombreuses surprises à ses futurs acquéreurs. Candidat au rachat l’hiver dernier, Olivier Markarian a baissé les bras après avoir entamé les négociations avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo mais pas seulement… D’après des informations révélées par Le Monde, ce serait un audit qui aurait précipité son abandon dans le dossier.

Ce dernier aurait révélé de véritables secrets cachés par le duo présidentiel. Mandaté par Olivier Markarian, la société Financial s’est évertuée à éplucher les comptes de l’AS Saint-Etienne pour y trouver de sacrés vices cachés. Lorsque cette dernière a tenté d’éplucher la data room censée contenir toutes les données concernant le club, elle a découvert que celles-ci étaient manquantes. De fichiers comptables, la liasse fiscale au 30 juin 2021, le contrat de Jean-François Soucasse et bien d’autres éléments sont absents. La société Financial s’est rendue compte qu’il ne restait pas suffisamment d’argent au club pour payer les 5 millions d’euros réclamés par Stéphane Ruffier, l’indemnité de départ de Claude Puel ou les 500 000€ que l’AS Saint-Etienne doit à Ghislain Printant cet été. Des montants qui seront à charge des nouveaux propriétaires et dont se sont bien cachés de mentionner Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. A tout cela, il est nécessaire d’ajouter que 22,5% des parts du club, appartenant à Adao Carvalho, ont été confisquées par l’Etat. Tant d’éléments révélés par le média français qui ne devraient pas rassurer les acheteurs potentiels.