Découvrez le top 5 des buteurs de Ligue 1 à la 13e journée de championnat. Si les leaders sont toujours les mêmes, le bas du classement s’agite !

Mbappé et Neymar n’ont pas été inquiétés ce week-end. Chaque buteur lors de la confrontation face à Troyes (4-3), les deux Parisiens sont sans aucun doute les grands favoris pour remporter le trophée de meilleur buteur de la saison en Ligue 1. Cependant, ils sont toujours suivis de près par le Lillois Jonathan David et le Lorientais Terem Moffi avec respectivement 9 et 8 unités. De leur côté, le Rennais Martin Terrier et le Lyonnais Alexandre Lacazette rejoignent Terem Moffi à cette 4e place avec 8 buts aussi.