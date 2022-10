Débarqué l’été dernier, Angel Di Maria s’apprête à plier bagages pour signer son grand retour à Rosario.

Libéré par le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison dernière, Angel Di Maria s’est offert une pige en Italie en rejoignant la Juventus Turin. Après des débuts plus que prometteurs, ponctués de 4 passes décisives et d’un but en 7 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’Argentin s’est blessé, victime d’une lésion du muscle fléchisseur de la jambe. Un premier coup d’arrêt pour l’ancien parisien dont l’avenir ne semble pas se dessiner sur le Piémont.

D’après les informations publiées par Calcio Mercato, Angel Di Maria se prépare déjà à quitter la Juventus Turin. Si il souhaite respecter l’engagement qui le lie avec la Vieille Dame, il devrait quitter l’Italie dès l’été prochain, soit à l’issue de son contrat. A 34 ans, il souhaiterait désormais clore sa carrière par un retour en Argentine sous les couleurs de Rosario Central. Un passage à Turin qui pourrait bien s’avérer fantomatique pour l’international argentin.