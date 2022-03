Les jeux de casino en ligne ne cessent d’étendre leur influence, et celle-ci touche également un certain nombre de vedettes du ballon rond. Même si ces stars ne jouent pas forcément à ces jeux pour de l’argent, ils leur permettent de se détendre et de relâcher la pression. Dans cet article, on vous dévoile 4 de ces superstars du football qui aiment les jeux de casino en ligne.

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano est connu comme étant une valeur sûre et intemporelle du football sur le plan mondial. Malgré ses préoccupations dans ce domaine, il affiche également un intérêt pour l’univers des jeux d’argent et notamment les casinos en ligne. On le retrouve dans de nombreux casinos aux quatre coins du monde. Selon de multiples informations, cette vedette aurait commencé par un casino en ligne gratuit avant de devenir un véritable joueur chevronné en la matière. À ce sujet, il faut préciser que son jeu préféré est le poker, et il se mesure déjà à un certain nombre de grands noms. Ainsi, certains prédisent qu’il se fera assurément une place d’honneur dans le poker professionnel.

2. Neymar Jr.

Neymar Jr a une passion inconditionnelle pour le poker, et cela est connu de la plupart de ses véritables fans. Le fait est qu’il n’a jamais dissimulé sous aucun prétexte son amour pour ce type de jeu. À ce propos, il faut signaler que le footballeur brésilien n’hésite pas à se servir des réseaux sociaux pour dévoiler sa présence sur les meilleurs casinos de Monaco et ceux de Las Vegas.

Par ailleurs, Neymar est un passionné invétéré des casinos en ligne. Dans ce domaine, il ne manque pas de miser des sommes astronomiques dans l’ultime but de bluffer ses adversaires. Tout cela prouve qu’entre les salles de jeux virtuelles et lui s’entretient une histoire d’amour fou. Grâce à son dévouement, il a même accepté le rôle d’ambassadeur pour devenir le fidèle allié de PokerStars. Il va reprendre sa fonction en 2020 après quelques moments de pause. Pour finir, au cas où vous souhaiteriez faire comme cette vedette du Football, sachez qu’il est possible de compter sur les jeux casino gratuit.

3. David Ginola

À l’instar de Neymar Jr, David Ginola n’hésite pas à afficher sa présence dans les salles de jeux. C’est d’ailleurs son engouement pour celles-ci qui lui a valu en 2020 sa place dans le rang des PokerStars en tant qu’ambassadeur.

Cependant, son contrat avec cet opérateur précise qu’il représente exclusivement la division des paris sportifs.

4. Gerard Piqué

En plus de sa passion enivrée pour le football, Gerard Piqué s’est également pris d’affection pour le poker. Même s’il est dans cet univers il y a un bon moment, c’est juste après la coupe du monde de l’année 2014 qu’il dévoile sa seconde passion au monde. Le fait est que, pendant cette période, il a participé aux World Series of Poker. En outre, Gerard Piqué se connecte aussi sur les sites de jeux en ligne. Cela suppose que sa passion pour ces types de jeu est vraiment inconditionnelle.