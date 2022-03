Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé ira bien au Real Madrid cet été et Fabrizio Romano a déjà prévu son « Here we go ».

Célèbre journaliste spécialisé sur le marché des transferts, Fabrizio Romano a évoqué ce mardi le dossier Mbappé. « Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid. J’attends que tout soit signé et confirmé pour dire ‘Here We Go' ». Plus de doute du côté de l’Italien, qui va dans le sens des médias espagnols en annonçant la signature imminente du Français au Real Madrid. Selon certaines sources, Florentino Pérez et ses conseillers ont même l’intention de conclure le deal avant la fin de la semaine.

Après l’élimination du PSG la semaine dernière en huitième de finale de la Ligue des champions, le prodige de Bondy semble avoir fait son choix. Libre de tout contrat à partir de juin 2022, Mbappé rejoindra donc les Merengues gratuitement cet été.