Pour pallier le probable départ d’Erling Haaland cet été, le Borussia Dortmund envisage toujours de rapatrier Timo Werner.

Cible des critiques depuis son arrivée à Chelsea, Timo Werner serait sur le point de quitter les Blues par la petite porte. Arrivé en superstar à l’été 2020 contre plus de 50 millions d’euros, l’attaquant allemand n’a jamais retrouvé le rendement qu’il avait sous les couleurs du RB Leipzig. Depuis son arrivée en Angleterre, il n’a inscrit que 7 petits buts en 49 apparitions. Buteur en sélection, Werner a lui-même reconnu que « les choses ne se passent pas comme [il] le souhaite à Chelsea », et qu’il se sent beaucoup plus « à l’aise » dans les rangs de la Mannschaft.

À la recherche d’un attaquant, alors que le phénomène Erling Haaland est annoncé aux quatre coins de l’Europe, le Borussia Dortmund garde un œil attentif sur la situation de Timo Werner. D’après les informations de nos confrères de 90min, les dirigeants du BVB ont établi un premier contact cette semaine avec les Blues de Chelsea. Reste à savoir si le géant de Bundesliga fera une offre à la hauteur des attentes du club londonien, Werner étant encore sous contrat jusqu’en juin 2025 et estimé à environ 42 millions d’euros.