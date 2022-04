Hier soir lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera au Qatar, le Maroc est tombé dans le groupe F avec la Belgique, la Croatie et le Canada. Un groupe « compliqué » selon Vahid Halilhodzic, sélectionneur marocain.

Le Maroc fera t-il mieux qu’en 2018 ? Éliminé dès la phase de poules lors du mondial russe, les lions de l’Atlas seront au Qatar en novembre prochain où il s affronteront la Belgique, la Croatie et le Canada lors du premier tour. À l’issue du tirage au sort, Vahid Halilhodzic, sélectionneur du Maroc a expliqué que le groupe D était relevé mais que son équipe peut se qualifier pour les huitièmes de finale.

« C’est un tirage très difficile avec le vice-champion du monde, le troisième du dernier Mondial et la meilleure équipe d’Amérique du Nord. C’est extrêmement difficile. Mais bon, de toute façon, il n’y a pas de petite équipe à la Coupe du monde. La surprise est possible. Au Brésil, avec l’Algérie, j’ai failli faire un exploit énorme contre l’Allemagne. Je vais essayer de faire la même chose avec le Maroc. Tout est possible, mais il faut y croire », a indiqué le manager bosnien pour beIN SPORTS.

Vahid Halilhodzic est le premier sélectionneur a qualifié quatre équipes différentes pour la Coupe du monde: Côte d’Ivoire en 2010, Algérie en 2014, le Japon en 2018 et donc le Maroc en 2022.

Le calendrier du Maroc lors de la phase de groupes:

Mercredi 23 novembre: Maroc-Croatie à Al Rayyan, à 11h

Dimanche 27 novembre: Belgique-Maroc à Al Khor, à 14h

Jeudi 1er décembre: Canada-Maroc à Al Rayyan, à 16h