Daniel Riolo se dit vraiment agréablement surpris par la dernière victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne dimanche dernier en Ligue 1. Il rend hommage à l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli qui a gagné la bataille tactique contre son homologue stéphanois Pascal Dupraz.

« Au moment ou Sampaoli était critiqué, j’avais entendu des commentaires sur ce que certains appelaient « les inventions », les changements de postes… Probablement que les joueurs à un moment n’ont pas été vraiment contents. je veux bien le croire, mais cela me pousse à penser que la crise n’était pas si grave que ça. Quand Saliba passe complètement à côté, à Nice contre Lyon, on dit que c’était parce qu’il jouait sur un côté… Or dans une interview ce week end il a dit lui même qu’il n’a pas été bon, mais que quand on est un joueur professionnel on doit pouvoir s’adapter. Rongier a dit la même chose. ça veut dire que les joueurs comprennent que Sampaoli demande autre chose, qu’il a une très grande exigence en matière de polyvalence et que soit tu t’adaptes soit tu ne t’adaptes pas. Si Sampaoli petit à petit introduit cette culture à l’OM de mecs qui peuvent jouer à différents postes je pense que ce sera une richesse. » A-t-il confié sur les ondes de « RMC. »