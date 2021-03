Qualifié avec brio pour les quarts de finale de la Ligue des champions cette semaine avec chelsea, Thomas Tuchel parle du tirage au sort de cette C1. Il souhaite éviter le Paris Saint-Germain qu’il connaît bien.

Après la qualification de ses hommes mercredi soir, le technicien allemand s’est mouillé et espère ne pas avoir à jouer le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des champions. Même si pour lui aucun tirage n’est évident, Paris reste un très sérieux outsider pour la victoire finale et l’Allemand le sait très bien. « Je ne suis pas sûr de vouloir recroiser le PSG. Ils sont très, très forts, je les connais bien », a souri le coach des Blues au micro de RMC Sport. Voir maintenant si son appel sera donc entendu… Réponse à partir de 12 heures ce vendredi en direct et à suivre sur Sport.fr.