Titulaire mercredi soir avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions lors du match nul 1-1 contre le Barça, Mauro Icardi (28 ans) serait dans le viseur du Milan AC pour le mercato estival.

D’après les informations de « Calciomercato », le club milanais apprécie le profil du milieu de terrain argentin qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain. Paolo Maldini, le directeur sportif, voudrait faire de lui le remplaçant de Zlatan Ibrahimovic, à moyen terme. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Icardi a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives en 17 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Malgré tout, l’arrivée de Maurcio Pochettino sur le banc aurait rabattu les cartes, car le technicien argentin fait de plus en plus confiance à son compatriote. Le média italien ajoute que les Rossoneri ne sont pas les seuls à s’intéresser à lui. D’après ses informations, l’AS Rome et la Juventus le suivent également. Affaire à suivre…