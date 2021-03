De nouveau sorti sur blessure le week-end dernier en championnat, Eden Hazard risque très gros s’il décide de se faire de nouveau opérer de la cheville gauche. Une fin de carrière est tout bonnement envisagée.

Arrivée dans la capitale espagnole en 2019, Eden Hazard vit un véritable cauchemar. Recruté pour 100 millions d’euros en provenance de Chelsea et annoncer comme le successeur de Cristiano Ronaldo, le Belge n’a jamais pu s’imposer dans le onze de Zinedine Zidane. De retour de blessure le week-end dernier, il a pu faire son entrée en jeu avant de rechuter face à Elche (2-1). Toujours victime du même problème et une blessure de longue date à la cheville gauche, il a longtemps hésité à passer sur la table d’opération. Une option finalement écartée par le Real Madrid d’après les informations de Marca, qui précise qu’en cas d’opération, l’ancien du LOSC aurait dû faire une croix sur la fin de la saison et probablement l’Euro 2021 avec la Belgique.

Une sage décision qu’approuve également le médecin de l’Atlético Madrid. Invité sur le plateau d’El Transistor, José Gonzalez a confirmé qu’Eden Hazard risquait très gros avec une nouvelle opération. « Si Hazard se fait encore opérer de la cheville, il pourrait ne jamais rejouer au football. Il a de l’anxiété, il veut démontrer ce qu’il vaut et donner 100% de lui-même alors qu’il n’est pas prêt », a indiqué le médecin des Colchoneros, qui préconise aussi aux Merengues de prendre leur temps avant de relancer leur attaquant. « Il doit faire au moins 10 entraînements avant de reprendre. Il est normal qu’un joueur qui revienne à peine d’une longue blessure se blessure à nouveau. D’après mon expérience, il est peu probable qu’il revienne à son niveau cette saison avec le Real Madrid. »