Proche de pouvoir racheter l’Olympique de Marseille il y a quelques mois, Mourad Boudjellal est revenu sur cet épisode lors d’une interview accordée à « BeIn Sports ».

Ex patron du RC Toulon, il n’était pas forcément très loin de la vérité mais n’a pas été en mesure de convaincre Frank McCourt de vendre l’Olympique de Marseille. Pour lui, le propriétaire américain n’avait aucune intention de vendre le club. « Monsieur Ajroudi avait réuni des fonds pour acheter l’OM, et on était persuadés que Frank McCourt voulait vendre. Bon, on s’est trompés, il ne voulait pas vendre, et je crois qu’il l’a encore démontré il n’y a pas si longtemps. Moi, personnellement je n’ai jamais voulu racheter l’OM. Il aurait fallu que je casse mon PEL, et ça n’aurait même pas suffi. Mais Ajroudi en avait largement les moyens, oui », a-t-il ajouté avec une pointe de regret.