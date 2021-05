Parti du PSG pour Dortmund en 2020, après 4 ans passés dans la capitale française, Thomas Meunier est heureux d’avoir fait ce choix. Il ne regrette absolument pas d’avoir quitté le Paris Saint-Germain et la France pour l’Allemagne.

A 29 ans, Thomas Meunier est passé de la vie parisienne plutôt très animée au calme rudimentaire de Dortmund. Auteur d’1 but en 21 matchs sous les couleurs du Borussia, le Belge n’a pas forcément convaincu par ses performances. Peu importe, le latéral est persuadé d’avoir pris la bonne décision. Il ne regrette pas d’avoir rejoint les Jaunes et Noirs au détriment du PSG.

Thomas Meunier : « À Paris, partout où j’allais, j’étais reconnu. Les gens étaient beaucoup plus directs et m’abordaient de manière agressive pour obtenir ce qu’ils voulaient. J’ai l’impression que les jeunes générations en particulier pensent qu’elles peuvent vous traiter comme un ami parce qu’elles vous connaissent depuis leur écran et qu’elles peuvent interagir avec vous sur les réseaux sociaux. Certaines personnes semblent avoir du mal à faire la distinction entre la vie réelle et la vie virtuelle« , a-t-il déclaré pour Goal.