Quelques heures après l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2020 (du 11 juin au 11 juillet), le service communication de l’Équipe de France publie la liste en vidéo avec une chanson du rappeur Youssoupha.

Youssoupha est un rappeur Français engagé contre les inégalités. Dans cette vidéo de présentation des 26 joueurs pris par Didier Deschamps pour l’Euro, il dit : « Écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. » Une musique qui encourage les Bleus à quelques semaines de cette compétition mais il y a eu une récupération politique de la part du Rassemblement Nationale car le rappeur aurait eu des propos insultants envers Marine Le Pen.

Face à la polémique qui prend de plus en plus d’ampleur, Noel Le Great président de la Fédération s’enfonce dans une communication désastreuse. Dans une interview pour Le Parisien, il déclare « Youssoupha est un bon rappeur qui, comme d’autres, a pu avoir des paroles déplacées. Je crois que nous n’aurions pas dû le faire et laisser la liste être divulguée comme d’habitude, sans communication. Ce sont nos jeunes salariés du service commercial qui ont eu cette idée pour accompagner le dévoilement de la liste des 26 Bleus. Personnellement, je l’ai découvert. »

Pour revenir au football, la France débutera son Euro face à l’Allemagne à Munich le 17 juin lors de la première journée de la phase de groupe.