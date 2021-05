Débarqué il y a peine 2 ans en provenance du LOSC, Thiago Mendes pourrait bien déjà quitter l’OL. Le Brésilien aurait envie de changer d’air tout comme Lyon qui ne le retiendra pas.

Présent sur OL TV, Juninho a évoqué de nombreux sujets sans langue de bois. Parmi ceux-ci le cas Thiago Mendes (29 ans). Arrivé à Lyon en 2019 en provenance du LOSC, le Brésilien a eu du temps à se mettre en route. Une première saison ratée a laissé place à un exercice 20-21 plus abouti. Malgré tout, cela n’a pas suffit à faire disparaître la déception que le milieu de terrain, si brillant dans le Nord de la France, à installer dans le Rhône et dans l’esprit de ses dirigeants. Un triste constat qui le dirige vers la sortie, Juninho confirme.

« Si on reçoit une proposition, on va bien l’écouter. Peut-être que l’idéal est qu’il parte, lui aussi a un peu envie de partir. On a discuté avec lui. Est-ce qu’il a fait de super matchs ? Chacun sa façon de juger« , a-t-il déclaré à l’OL TV.