Entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ne semble pas inquiet pour son équipe avant de débuter le championnat. Un avis que ne partage pas Loïc Tanzi.

Très souvent envoyé spécial au Paris Saint-Germain pour « RMC Sport », il a ne voit pas vraiment de patte Pochettino depuis le début de la préparation. “Pochettino est à Paris depuis six mois. Il n’a pas arrêté de dire qu’il faut qu’on le juge sur la saison prochaine, avec une préparation complète pour ses propres joueurs (…) là il a réalisé sa préparation. On a le premier match officiel avec les joueurs, et à part Kimpembe qui a été le meilleur joueur et qui n’a pas fait la préparation complète… On a rien ! Je suis désolé mais on a aucune patte de la part de Pochettino qui s’imprime sur cette équipe. Peut-être qu’ils ont effectué une grosse préparation physique et qu’on va en voir les bénéfices dans les prochaines semaines (…) mais si on ne prend que le match d’hier, et sur la fin de la saison dernière aussi, ce qu’apporte Pochettino dans cette équipe on ne le voit pas !” A-t-il expliqué.