Après Melvin Bard,Mattia De Sciglio, Djamel Benlamri, Memphis Depay et Joachim Andersen, l’Olympique Lyonnais enregistre un nouveau départ lors de ce mercato estival. Celui de Jean Lucas pour l’AS Monaco.

Ce lundi, le club de la Principauté a annoncé l’arrivée du milieu de terrain brésilien Jean Lucas en provenance de l’Olympique Lyonnais. Agé de 23 ans, il n’est plus un membre de l’effectif lyonnais et rejoint le dernier troisième de Ligue 1 contre 12 millions d’euros, plus 1 million de bonus sans compter les 15% sur une éventuelle plus-value. Une belle affaire pour l’OL qui avait recruté le Brésilien à Flamengo pour 8 M€ en 2019.