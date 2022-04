En instance de départ, Sven Botman quittera bel et bien le LOSC a l’issue de la saison. Le Néerlandais aurait conclu un accord définitif avec le Milan AC.

Arrivé il y a moins de deux ans du côté du LOSC pour 8 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sven Botman devrait déjà quitter les Dogues. Coéquipier modèle, le Néerlandais constitue un duo de choc avec José Fonte et forme l’une des charnières centrales les plus solides de l’Hexagone. A 22 ans, le natif de Badhoevedorp a passé un véritable cap dans le Nord et n’a, semble-t-il, plus rien n’à prouver. Valeur marchande importante, il ne sera pas retenu par la direction lilloise qui a besoin de liquidité. Un départ d’ores et déjà acté.

Selon les informations révélées par Nicolo Schira, Sven Botman a conclu un accord définitif avec le Milan AC. Le Néerlandais devrait rejoindre l’écurie lombarde dès cet été où l’attend un contrat de 5 ans assorti d’un salaire annuel de 3 millions d’euros. Un premier pas pour le défenseur central qui doit désormais attendre que le LOSC et le Milan s’entendent sur une indemnité de départ. Le Lillois est estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt.