Qualifié avec brio pour les quarts de finale de l’Europa League et de retour en championnat pour la course à la Ligue des champions, le FC Barcelone se porte de mieux en mieux. Avec un Pierre-Emerick Aubameyang en feu et un trio Traoré – Dembélé – Torres en grande forme, le club catalan peut s’offrir une très belle fin de saison. Malgré tout, la formation entraînée par Xavi doit préparer l’avenir et les probables départs d’Ousmane Dembélé et Memphis Depay…

Depuis plusieurs jours le FC Barcelone se rapproche de la piste menant à l’ancien ailier du Stade Rennais Raphinha. Un dossier qui pourrait très vite se concrétiser mais également en refermer un autre. Selon les informations de ‘Sport’, le club espagnol aurait pris la décision de jeter l’éponge pour le joueur du RB Leipzig Dani Olmo. Agé de 23 ans et sous contrat avec l’écurie de Bundesliga jusqu’en 2024, il paraît désormais inaccessible au niveau financier et le Barça n’est pas en mesure de s’attacher ses services, en plus de ceux du Brésilien Raphinha.

Résultat, la direction catalane va mettre un terme aux négociations et Olmo n’évoluera pas dans son pays d’origine la saison prochaine ou du moins pas en Catalogne. Rappelons que l’ancienne star du Dinamo Zagreb est évaluée à 45 millions d’euros par ‘Transfermarkt.’ Une somme beaucoup trop onéreuse pour le FC Barcelone qui devrait déjà débourser plus de 30 millions d’euros pour le joueur de Leeds United (Raphinha). Affaire à suivre…