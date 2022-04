En fin de contrat en juin prochain, Franck Kessie va quitter le Milan AC pour rejoindre le FC Barcelone. Une première recrue XXL pour le Barça de Xavi Hernandez cet été.

« Kessié est un footballeur de Barcelone et de n’importe quel autre grand club du monde. Il a beaucoup grandi au cours de ces sept saisons italiennes et peut encore s’améliorer depuis qu’il n’a que 25 ans. Il a une personnalité monstrueuse et l’intérêt du Barça ne me surprend pas. Il serait vraiment dommage de le voir quitter Milan et la Serie A à la fin de la saison, mais du point de vue des Blaugrana Kessié à zéro paramètre, ce serait une opération extraordinaire. Avec un excellent ancien milieu de terrain comme Xavi comme entraîneur, Franck pourrait grandir encore plus« , a déclaré Massimo Drago dans des propos accordés au journal catalan Sport.

Capitaine du Milan AC de Stefano Pioli, Franck Kessie est un des hommes forts indéboulonnables du système organisé par le technicien italien. Cette saison, l’internationale ivoirien a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues avec 6 buts au compteur.