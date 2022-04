Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli est revenu sur l’avenir de son attaquant sénégalais Bamba Dieng et il souhaite le conserver pour la saison prochaine.

« C’est un bon joueur, qui peut jouer ailier, avant-centre. Il y a beaucoup de concurrence, mais on a confiance en lui. On a demandé à ce qu’il ne soit pas transféré en janvier. Il sera très convoité pendant les prochains mercatos. On espère qu’il puisse continuer à bien jouer et être important pour nous. »