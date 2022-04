Ancien coéquipier de Jean-Luc Arribart et Pascal Dupraz, Bernard Pardo suit de près le football français et les joueurs tricolores. C’est notamment le cas de William Saliba qu’il a connu durant son passage à l’AS Saint-Etienne.

Aujourd’hui prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, le défenseur central de 21 ans a même obtenu sa toute première sélection en Equipe de France il y a quelques jours et aujourd’hui Bernard Pardo pense que son échec à Arsenal est finalement un mal pour un bien, car il surnage sous le maillot marseillais. « Cette équipe marseillaise prend peu de buts, notamment grâce à un joueur que vous connaissez bien à Sainté et qui vient tout juste de faire ses débuts avec les Bleus au Vélodrome contre la Côte d’Ivoire : William Saliba. Je pense que son échec en Angleterre, où il n’a pas vraiment eu sa chance, lui a quand même fait du bien. Il s’est parfaitement relancé en revenant en Ligue 1. Il vient tout juste d’avoir 21 ans et a toutes les qualités pour faire une grande carrière. Si Didier Deschamps l’a convoqué en équipe de France, c’est qu’il le mérite ! Il va vite, il n’est jamais en panique, il dégage une espèce de force tranquille. Quand il faut accélérer il accélère ; quand il faut tacler, il tacle. Il est à l’aise balle au pied. » A confié Pardo ‘à Poteaux carrés.’