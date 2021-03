D’après Christroph Freund, le directeur sportif du RB Salzbourg, Erling Haaland, le serial-buteur de Dortmund, aurait pour ambition de rejoindre Liverpool à court ou moyen terme.

Le phénomène Erling Haaland, buteur vedette du Borussia Dortmund, sait ce qu’il veut. En contrat avec le club jusqu’en 2024, le jeune norvégien n’aurait pas l’intention de rester aussi longtemps en Allemagne. C’est ce que pense en tout cas Christroph Freund, le directeur sportif de son ancien club du RB Salzbourg. D’après lui, Haaland a pour ambition de signer à Liverpool à l’avenir. « C’est là qu’il va atterrir. Il peut jouer pour n’importe quel club du monde » s’est-il exclamé lors d’un entretien à Sky Sports.

Le directeur sportif a ensuite loué les qualités du prodige norvégien. « Avec sa mentalité, sa volonté, avec sa confiance en lui, il peut marquer le football européen dans les dix prochaines années. Dortmund est l’une des dix meilleures équipes d’Europe, mais il y a cinq ou six meilleures équipes et c’est là qu’il jouera à un moment donné. Je pense aux meilleurs clubs. Pas nécessairement au Bayern Munich, car Robert Lewandowski jouera pendant les deux ou trois prochaines années et Haaland ne restera probablement pas aussi longtemps à Dortmund »