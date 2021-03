Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, a rendu un bel hommage à Kylian Mbappé même s’il estime que le Français est encore très loin du niveau de Lionel Messi.

Étincelant au match aller face au Barça, Kylian Mbappé s’est montré un peu plus timide mercredi soir lors du match nul 1-1 au Parc des Princes. Auteur d’un but sur penalty, le buteur de 22 ans a tout de même permis aux siens de reprendre une bouffée d’air dans une période où Lionel Messi et ses coéquipiers assiégeaient la cage de Keylor Navas. Mais le PSG a tenu et en fin de rencontre, Kylian Mbappé n’est pas allé demander le maillot de Lionel Messi mais bien celui de Pedri. Véritable révélation des Blaugranas cette saison, le milieu de terrain a avoué avoir été agréablement surpris par la démarche du champion du monde 2018.

En fin de rencontre, l’Espagnol en a profité pour faire l’éloge de Kylian Mbappé au micro de la télévision espagnole. « Mbappé a beaucoup de talent mais il doit encore s’améliorer pour atteindre le niveau de Léo (Messi). Je pense qu’il a un très grand avenir », a lâché Pedri, qui pourrait bien recroiser la route du Français la saison prochaine si ce dernier rejoint le Real Madrid.