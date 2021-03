C’est un début de semaine mouvementé pour Claude Puel. Alors que celui-ci fait au mieux pour gérer une saison décevante, le coach de Saint-Etienne a subi une avalanche de critiques de la part de ses anciens joueurs. Après Beric, c’est au tour de Yann M’Vila de s’en mêler.

Parti à l’Olympiakos où il ne cesse de briller, Yann M’Vila a sorti la sulfateuse pour dézinguer son ancien coach chez les Verts, Claude Puel, lors d’une interview pour France Football. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu défensif ne porte pas haut dans son cœur le technicien français : « Puel a changé beaucoup de choses cette année, je suis surpris qu’il ait toujours autant de pouvoirs à Saint-Etienne malgré les résultats. De ce que j’ai expérimenté à l’entraînement, il donnait l’impression d’être sans émotion. Il arrivait au début des séances comme un dictateur en nous disant de faire ci et cela, sans jamais sourire. C’est un fonctionnement très différent de celui que j’avais connu avec Ghislain, Jean-Louis Gasset ou avec n’importe quel entraîneur avant lui. Puel a l’air difficile à vivre. »

Bref on l’aura compris, M’Vila se sent plus épanoui en Grèce du côté de l’Olympiakos, club pour lequel il a déjà planté 5 buts depuis le début de la saison.