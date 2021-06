Malgré la supériorité de l’équipe de France sur le papier, le défenseur Suisse croit aux chances de la Nati lundi prochain (21h).

Sans être particulièrement impressionnants, les Bleus ont rempli leur contrat en terminant première du groupe F devant l’Allemagne et le Portugal. Pour la suite de l’Euro, ils retrouveront la Suisse en huitième de finale lundi soir (21h). Un match entre voisins qui s’annonce particulièrement déséquilibré sur le papier. De passage en conférence de presse ce vendredi, le défenseur de la Nati Ricardo Rodriguez n’a pas jeté l’éponge pour autant.

« Nous devrons défendre de manière très compacte et utiliser les quelques opportunités que nous aurons, Avec Mbappé, Benzema et Griezmann, ils ont sans doute la meilleure attaque du tournoi. À nous d’être très prudents et très agressifs. Tout est possible. »