Champion de France en titre, le LOSC aura bien du mal à conserver son titre la saison prochaine. De nombreux départs sont à prévoir et un potentiel départ de José Fonte pourrait aussi laisser des traces.

D’après ce que rapporte « EL Desmarque », le FC Valence surveille avec attention, la situation du défenseur central du LOSC José Fonte. Agé de 37 ans, il arrive en fin de contrat en 2022 et les Dogues doivent le vendre pour récupérer un peu d’argent. C’est même José Bordalas, l’entraîneur du club Che qui apprécie le profil de l’international portugais. Cependant, les dirigeants souhaitent attendre avant de tenter leur chance car Valence recherche un profil plus jeune et capable de prendre le relais dans l’avenir…