Malgré des opportunités au PSG et à Manchester City, Lionel Messi va bien s’engager avec le FC Barcelone pour les deux saisons à venir.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone se termine dans moins d’une semaine, la tendance concernant l’avenir de Lionel Messi semble se confirmer. À en croire les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, interrogé dans le Qué Golazo Podcast, le sextuple Ballon d’Or devrait bien prolonger son contrat avec le club catalan jusqu’en 2023. Une grande nouvelle pour les supporters du Barça, qui peuvent notamment remercier le nouveau président Joan Laporta.

« Le sentiment autour de Lionel Messi et autour de Barcelone aussi est que Leo prolongera son contrat avec le Barça pour les deux prochaines années jusqu’en 2023. L’accord est presque prêt. Avoir Joan Laporta dans le club était la clé pour rouvrir les négociations avec Leo, pour le convaincre de rester, car ce n’était pas si facile. »

Invité au micro de TV3 il y a quelques jours, le patron du FC Barcelone ne semblait pas vraiment inquiet au sujet de l’avenir de Lionel Messi. « Je suis très serein quant à l’avenir de Leo. Les crampons de Leo continueront d’être sur le terrain du Camp Nou. Les choses se passent très bien. Il veut rester. Je n’envisage pas un non de Messi. Ce n’est pas facile, mais si une série de circonstances se présente, il restera. L’idée est que ce soit le plus tôt possible. Sur la question économique, Messi a rendu les choses très faciles. »