Le RC Strasbourg (19e, 6 pts), qui reste sur trois défaites d’affilée en Ligue 1, accueille le Stade Rennais (7e, 18 pts), qui a enchaîné quatre défaites de rang en championnat et en Ligue des champions, ce soir à la Meinau (21h), en ouverture de la 12e journée.

Sur le papier, le Stade Rennais est largement favori. Mais double problème pour les Bretons. D’abord l’enchaînement des matches, avec cette journée de Ligue 1 intercalée entre Chelsea et Krasnodar. Ensuite, l’adversaire. Le RCS évoluera à domicile, le couteau entre les dents. On imagine que Thierry Laurey, plus que jamais menacé en cas de nouvelle défaite, a su trouver les mots pour motiver son équipe pour ce match !

Les compos probables :

Strasbourg : Kamara – Lala, Simakan, Mitrovic, Caci – Bellegarde, Aholou, Liénard, Chahiri – Diallo, Ajorque

Rennes : Gomis – Traoré, Da Silva, Nyamsi, Maouassa – Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga – Del Castillo, Guirassy, Doku