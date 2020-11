La semaine du 21 au 27 novembre a été riche en émotions. Les disparitions de Christophe Dominici et de Diego Armando Maradona ont mis la planète sportive en deuil. Mais ces 7 derniers jours ont été aussi très riches en chiffres. Entre autres, la clause improbable signée entre le Barça et Liverpool pour Coutinho, le triste record de Marseille en Ligue des Champions, et l’offre de Canal + pour sauver la Ligue 1.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les chiffres des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : selon l’Equipe, MediaPro serait toujours dans l’incapacité de répondre aux exigences financières qu’ils avaient pourtant signé pour acquérir les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La LF cherche toujours une solution. Et celle-ci pourrait être apportée par Canal+, qui pourrait injecter près de 740 millions d’euros.

Numéro 2 : 100 millions d’euros. C’est la clause hyper particulière signée entre le FC Barcelone et Liverpool en 2018 pour le contrat le Coutinho, et c’est à découvrir ici.

Liverpool / Barça : l’incroyable clause cachée à 100 millions d’euros dans le contrat de Coutinho ! https://t.co/SPHI4jJx6d pic.twitter.com/akBRxo8j0r — Sport.fr (@FilSport) November 26, 2020

Numéro 3 : le saviez-vous, le FC Montlaur a autant de points que l’OM en Ligue des Champions cette année ? Avec 13 défaites consécutives, Marseille dépasse le triste record d’Anderlecht, et s’installe dans les égouts de la LDC.