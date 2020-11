Selon les informations du média anglais The Times, le contrat de Philippe Coutinho au FC Barcelone contenait une clause bien particulière.

Étonnant. C’est le mot qui décrit parfaitement cette nouvelle. Des clauses farfelues dans les contrats des joueurs, il y en a des tonnes, mais celle-la, est particulièrement étrange. Puisqu’avant de céder Coutinho au FC Barcelone pour 145 millions d’euros en janvier 2018, Liverpool avait glissé une jolie douille aux dirigeants du club catalan. Selon les informations du média anglais The Times, les Blaugrana étaient dans l’obligation de débourser 100 millions d’euros supplémentaires en cas de nouvelle transaction avec les Reds, entre 2018 et 2020. Et ce, en plus de l’indemnité payée pour le joueur qui ferait le voyage.

Finalement, aucun footballeur de Liverpool n’a fait le chemin vers la Catalogne. Et le Barça a pu garder ses millions bien au chaud. De son côté, l’international brésilien a connu des moments difficiles en Espagne. Sous contrat jusqu’en 2023, le footballeur de 28 ans sort d’un prêt d’un an au Bayer Munich. Depuis le début de l’exercice 2020-21, et son retour au Camp Nou, il était titulaire, avant de se blesser le 24 octobre dernier contre le Real Madrid.