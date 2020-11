Devant l’impossibilité du groupe MediaPro de pouvoir répondre aux exigences financières pour les paiements des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la LFP cherche toujours une solution. Canal+ pourrait être le sauveur et serait d’accord pour injecter près de 740 millions d’euros.

Comme le précise « l’Equipe », le groupe Canal+ pourrait bel et bien donner un coup de pouce à la LFP. La Ligue doit faire face depuis le début du mois d’octobre à un défaut de paiement de son principal diffuseur, MediaPro. Dans l’incapacité de payer le reste de son contrat à la LFP, le groupe sino-espagnol se dirige vers la sortie de route et pourrait complètement lâcher les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La LFP est donc en négociation avec Canal+, ancien diffuseur du championnat de France.

En cas d’accord avec ce dernier, la Ligue pourrait se tourner vers son ancien acolyte qui serait d’accord pour injecter près de 740 millions afin de sortir la LFP de ce pétrin. La LFP doit faire face à cette crise sans précédent. Dès le mois prochain, si MediaPro n’honore pas son échéance du 5 décembre, la Ligue 1 et la Ligue 2 vont traverser une crise économique encore plus grave. La Ligue cherche donc à obtenir un montant équivalent à celui annoncé dans le contrat avec MediaPro. Canal pourrait aussi s’associer avec son principal partenaire, BeIn Sports, pour la diffusion des matches de Ligue 1 et de Ligue 2. La chaîne cryptée cherche à conserver les affiches premium. Un retour comme au bon vieux temps pour le football français…

Pour rappel, dans cette histoire, Mediapro doit payer 780 millions d’euros pour huit matches de L1 par saison, Canal+ réalise un chèque de 330 millions pour deux rencontres et Free 50 millions pour des extraits de matches en quasi-direct.