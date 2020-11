La Formule 1 fête ses 70 ans. 70 ans de passion. 70 ans de batailles mémorables, de sacres, d’émotions, de malheur parfois. L’auteur Maurice Hamilton revient sur ces belles décennies dans son livre « Formule 1 : L’Histoire officielle ».

Du 13 mai 1950 à aujourd’hui, revivez comme si vous y étiez les 70 ans de courses enflammées dans ce magnifique ouvrage de Maurice Hamilton. Peu de belles histoires passent aux travers des lignes. Les nombreux sacres de Schumacher, déjà, mais aussi ceux d’Hamilton, de Prost et bien d’autres encore y sont retranscrites, pour le plus grand bonheur des passionnés. « Ce livre retrace l’Histoire du championnat et met en avant les héros de la discipline ainsi que la croissance et la diversité de chaque saison, les luttes pour le titre mondial, l’arrivée et le départ de constructeurs, mais aussi les moments clés et les améliorations majeures sur le plan de la sécurité. »

Chaque chapitre illustre ainsi les plus grands pilotes de l’Histoire, les meilleures équipes, les employés importants, les incidents, les changements de règles, la sécurité, bref, tout ce qui fait la beauté de ce sport. Et ça tombe bien puisqu’aujourd’hui Sport.fr vous propose de remporter le livre de Maurice Hamilton : « F1 : L’Histoire officielle » (Editions Amphora) sur ses réseaux sociaux pour ravir les plus grands passionnés à l’approche de Noël.

Remportez ce livre via nos jeux concours sur nos réseaux sociaux.

Pour jouer sur Twitter : cliquez ici.

Pour jouer sur Facebook : cliquez ici.

Pour jouer sur Instagram : cliquez ici.