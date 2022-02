Alors que son contrat se termine en juin prochain, Jonas Martin, 31 ans, est dans le flou concertant son avenir. Ce dernier a récemment ouvert la porte à un départ du Stade Rennais.

« Non, n’y a rien du tout. On verra ce que je fais, quelle sera la meilleure chose pour moi. Tout le monde sait que je me sens bien ici, comme ma femme, mes enfants. Le club est sain, il y a de l’ambition… Mais je ne forcerai rien. Si ce n’est pas ici, ce sera ailleurs. Ça ne me perturbe pas pour le moment. Ça fait partie du foot. Mon intérêt, aujourd’hui, passe après les objectifs collectifs » a avoué Jonas Martin au Télégramme.